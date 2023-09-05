***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2023 11:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191611
BIST
'
14:488.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,67
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:4826,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 26,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:4828,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0770
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:481.663,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.662,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:48
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.247.257
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.514.087
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.384.964.438
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.741.454.637
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.404.338
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,42
|6.169.600.203
|% 4,74
|
|YKBNK
|16,94
|5.173.973.194
|% 1,38
|
|KOZAL
|31,18
|5.050.293.574
|% 1,50
|
|EUPWR
|242,30
|4.016.427.466
|% 0,66
|
|THYAO
|250,70
|3.835.821.130
|% -0,79
|
|YKBNK
|16,94
|5.173.973.194
|% 1,38
|
|ISCTR
|23,42
|6.169.600.203
|% 4,74
|
|EKGYO
|8,89
|2.129.674.255
|% 1,02
|
|KOZAL
|31,18
|5.050.293.574
|% 1,50
|
|ZOREN
|4,78
|607.660.215
|% -1,44
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7884
|26,7947
|% 0,13
|
|Euro
|28,7666
|28,7738
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,5284
|33,6965
|% -0,51
|
|Frank
|30,0236
|30,2045
|% -0,40
|
|Riyal
|7,1220
|7,1578
|% 0,08
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-7,68
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|11.256
|11.426
|-8,00
|
|Tam
|11.021
|11.119
|-25,00
|
|Yarım
|5.527
|5.577
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.786
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,23
|20,25
|-0,41
|
|B. Petrol
|88,35
|88,35
|-0,67
|