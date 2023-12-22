***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2023 18:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Duyuru Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228179
BIST
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18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
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7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0727
|Açılış
|: 32,1500
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|Önceki Kapanış
|: 31,9500
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32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.937,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 21,84
|Açılış
|: 1.937,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
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1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2117
|29,2385
|% 0,29
|
|Euro
|32,2083
|32,2482
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,0772
|37,2632
|% 0,56
|
|Frank
|34,0445
|34,2496
|% 0,43
|
|Riyal
|7,7673
|7,8062
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|972,22
|975,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,97
|1.218,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,59
|79,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,17
|2.060,51
|% 0,66
|