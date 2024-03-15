***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIHC kodlu Inveo Portföy Inter Serbest Fon'umuzun-Aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzamış olan kurumlar ile TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılacağını,-Mevcut yıllık %1 olan fon yönetim ücreti oranı yıllık %2,28 olarak değiştirildiğini bildiririz.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi: 15/04/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259263BIST