***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.03.2024 21:37
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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DUYURU METNİ BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262287
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0550
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1718
En Düşük
32,0860
18:0534,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0070
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9725
En Düşük
34,8188
18:052.245,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,62
|Açılış
|: 2.246,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.247,18
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1527
|32,1616
|% 0,17
|
|Euro
|34,8617
|34,8896
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,0070
|41,2126
|% 0,01
|
|Frank
|36,0801
|36,2610
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6525
|8,6959
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|905,25
|908,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,17
|1.007,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,05
|86,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,19
|2.172,56
|% 0,66
|