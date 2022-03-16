Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

16.03.2022 12:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İç Tüzük Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010795


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:582.094
Değişim :  0,69% |  14,39
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.764.767 % 9,99  
GZNMI 25,22 41.976.800 % 9,94  
YEOTK 57,05 11.857.989 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.348.521 % 9,87  
YUNSA 17,39 31.191.990 % 7,81  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Dolar 14,7046 14,7099 % 0,07  
Euro 16,1816 16,2110 % 0,76  
Sterlin 19,1709 19,2670 % 0,33  
Frank 15,5565 15,6503 % 0,07  
Riyal 3,9012 3,9208 % -0,10  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 6,86  
Altın Gr. 907 907 1,28  
Cumhuriyet 6.005 6.096 35,00  
Tam 5.980 6.132 31,63  
Yarım 2.891 2.966 15,30  
Çeyrek 1.450 1.483 7,65  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 -0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,05  
B. Petrol 99 99 -0,63  
Seans Raporu 14:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru