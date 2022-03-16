***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.03.2022 12:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010797
BIST
12:012.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,91
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:0114,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0217
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:0116,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0619
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:01905,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,03
|Açılış
|: 905,04
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler11:59
|PKENT
|436,90
|3.396.898
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.265.867
|% 9,92
|
|AYEN
|10,82
|41.655.217
|% 8,42
|
|YUNSA
|17,48
|20.839.236
|% 8,37
|
|SILVR
|7,30
|10.720.350
|% 8,31
|
|ORCAY
|23,10
|27.994.421
|% -9,98
|
|PENTA
|312,10
|38.187.759
|% -6,78
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|RAYSG
|12,46
|1.546.345
|% -3,56
|
|THYAO
|27,96
|2.001.267.275
|% 1,08
|
|KRDMD
|14,62
|845.194.665
|% 1,32
|
|EREGL
|34,60
|424.987.907
|% 1,11
|
|KOZAL
|137,40
|353.460.482
|% 1,55
|
|FROTO
|277,30
|318.461.082
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,24
|244.548.172
|% 3,23
|
|ODAS
|1,59
|127.744.694
|% 1,92
|
|THYAO
|27,96
|2.001.267.275
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,83
|272.359.454
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,62
|845.194.665
|% 1,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6352
|14,6502
|% -0,33
|
|Euro
|16,0969
|16,1259
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,1050
|19,2008
|% -0,01
|
|Frank
|15,5392
|15,6328
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8977
|3,9172
|% -0,19
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|0,26
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,97
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866