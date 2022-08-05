***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.08.2022 12:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052263
BIST
13:442.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,25
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:4417,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0552
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:4418,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:441.030,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.030,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:44
|OBASE
|13,97
|4.948.914
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|5.466.242
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.686.348
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.970.578
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.706.783
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|89.061.444
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.532.399
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,70
|20.143.247
|% -8,33
|
|KRPLS
|7,75
|677.170.545
|% -6,17
|
|AKSUE
|32,72
|16.240.567
|% -5,27
|
|THYAO
|55,70
|1.931.882.000
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|893.065.210
|% -0,59
|
|ASELS
|23,62
|755.223.585
|% 1,03
|
|SASA
|49,64
|723.985.674
|% -0,82
|
|ODAS
|4,28
|700.841.398
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,18
|474.268.829
|% 8,46
|
|TSKB
|3,16
|581.341.209
|% 1,61
|
|ODAS
|4,28
|700.841.398
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,12
|649.179.460
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,43
|299.960.761
|% 2,97
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9597
|17,9647
|% 0,31
|
|Euro
|18,3811
|18,3992
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7158
|21,8247
|% -0,01
|
|Frank
|18,7436
|18,8565
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7648
|4,7886
|% 0,25
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.905
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.364
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|