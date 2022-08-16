***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
16.08.2022 10:41
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055739
BIST
13:562.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 21,93
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:5617,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:5618,2100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:561.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:55
|CMBTN
|264,30
|34.820.059
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.951.574
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|162.438.817
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.299.980
|% -9,94
|
|AGHOL
|73,90
|312.133.977
|% -9,93
|
|ANGEN
|35,42
|150.021.623
|% -7,28
|
|ATEKS
|44,82
|17.703.517
|% -6,97
|
|THYAO
|64,55
|3.391.115.578
|% 1,49
|
|TUPRS
|300,10
|2.966.608.001
|% 4,38
|
|KARSN
|7,53
|957.407.616
|% 5,17
|
|YKBNK
|5,52
|907.282.787
|% 0,73
|
|GARAN
|18,76
|903.391.165
|% 2,51
|
|YKBNK
|5,52
|907.282.787
|% 0,73
|
|ZOREN
|2,76
|377.278.866
|% 4,55
|
|TSKB
|3,63
|486.658.619
|% 3,42
|
|KARSN
|7,53
|957.407.616
|% 5,17
|
|EKGYO
|3,56
|432.716.588
|% 1,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9619
|17,9647
|% 0,04
|
|Euro
|18,1984
|18,2104
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,5285
|21,6364
|% -0,28
|
|Frank
|18,8173
|18,9307
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|-9,00
|
|Tam
|6.894
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|