***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
30.12.2022 09:49
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091359
BIST
11:095.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 63,21
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:0918,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:0919,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0234
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:091.093,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.093,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TERA
|19,48
|2.141.514
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.914.324
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,65
|120.935.745
|% 9,82
|
|RYSAS
|23,68
|17.282.603
|% 9,63
|
|ULUFA
|10,41
|41.446.048
|% -9,64
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,40
|23.044.815
|% -4,48
|
|CEOEM
|17,56
|5.931.745
|% -3,68
|
|THYAO
|144,60
|1.912.819.539
|% 1,62
|
|TUPRS
|527,30
|1.669.180.159
|% 4,11
|
|ASELS
|60,25
|1.623.724.457
|% 2,47
|
|TCELL
|38,98
|1.449.220.717
|% 2,04
|
|ENKAI
|33,14
|1.443.814.384
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,72
|878.251.364
|% 1,16
|
|YKBNK
|12,04
|895.051.617
|% 0,33
|
|ISCTR
|13,08
|797.566.435
|% 1,24
|
|KRDMD
|18,39
|1.093.354.587
|% 1,66
|
|SKBNK
|3,09
|182.752.093
|% 0,98
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7145
|18,7277
|% 0,12
|
|Euro
|19,9536
|19,9648
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5095
|22,6224
|% 0,02
|
|Frank
|20,1806
|20,3022
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,06
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.368
|7.427
|-6,00
|
|Yarım
|3.568
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|0,31
|