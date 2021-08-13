***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.08.2021 17:09
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957999
BIST
17:001.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:008,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:0010,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:00484,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,33
|Açılış
|: 484,68
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:58
|VKING
|7,60
|4.392.658
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.639.089
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.062.796
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.145.406
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.082.945
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.994.300
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,69
|11.239.538
|% -6,88
|
|KUYAS
|2,36
|6.242.759
|% -6,35
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,27
|961.477.132
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,40
|861.111.431
|% 3,45
|
|SISE
|8,61
|685.757.953
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,00
|582.939.840
|% 1,73
|
|THYAO
|12,43
|450.929.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|310.901.895
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,40
|861.111.431
|% 3,45
|
|GARAN
|9,27
|961.477.132
|% -0,22
|
|SISE
|8,61
|685.757.953
|% 2,26
|
|TSKB
|1,33
|91.758.078
|% 2,31
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5474
|8,5489
|% 0,09
|
|Euro
|10,0713
|10,0760
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7904
|11,8495
|% 0,26
|
|Frank
|9,2623
|9,3181
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,07
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|12,10
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,02
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,75
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|-0,18
|