***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.08.2021 17:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960227
BIST
17:071.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:078,4168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:079,8985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:07488,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 488,85
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GESAN
|24,86
|15.429.632
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.004.191
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.337.036
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.429
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.676.851
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,14
|80.571.165
|% -6,80
|
|VBTYZ
|23,08
|66.697.256
|% -6,71
|
|KARYE
|15,21
|17.416.800
|% -5,41
|
|THYAO
|12,80
|1.125.488.407
|% 2,48
|
|GARAN
|9,51
|929.893.965
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.337.036
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,77
|604.527.392
|% 1,30
|
|EREGL
|18,74
|496.030.737
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|360.967.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|219.499.352
|% 0,54
|
|GARAN
|9,51
|929.893.965
|% -0,42
|
|THYAO
|12,80
|1.125.488.407
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,77
|604.527.392
|% 1,30
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4122
|8,4182
|% -0,02
|
|Euro
|9,8887
|9,8950
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5142
|11,5719
|% -0,14
|
|Frank
|9,1910
|9,2463
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,82
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|-6,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|-11,34
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|-5,49
|
|Çeyrek
|782
|799
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,03
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|1,40
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 23 artarak (% 0.71 ) 1, 588
-
17:19XU100
Endeks 1, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 10, 625.00 milyon TL de
-
17:19MARKA
Yüzde 7.71 oranında artışla 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 659 adet işlem
-
17:13AKENR
Yüzde 8.48 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 220, 942 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 11 artarak (% 0.63 ) 1, 300