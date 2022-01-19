***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.01.2022 12:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995142
BIST
13:311.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:3113,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0745
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:3115,4519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1347
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
13:31795,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 5,59
|Açılış
|: 795,06
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
795,19
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:28
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|KAPLM
|40,20
|21.796.374
|% 8,36
|
|PKENT
|296,20
|3.800.487
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.903.617
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,71
|35.275.120
|% -9,67
|
|KUTPO
|91,90
|118.840.314
|% -8,83
|
|THYAO
|26,76
|1.949.456.385
|% -0,45
|
|KRDMD
|11,91
|1.789.323.183
|% 0,51
|
|SISE
|13,89
|1.193.246.497
|% -2,05
|
|GARAN
|11,80
|1.184.914.510
|% 2,43
|
|PETKM
|8,81
|1.089.657.649
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,95
|1.073.073.697
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,42
|509.498.933
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,91
|1.789.323.183
|% 0,51
|
|PETKM
|8,81
|1.089.657.649
|% 0,80
|
|TSKB
|1,54
|157.258.037
|% 1,32
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6098
|13,6165
|% 0,64
|
|Euro
|15,4506
|15,4600
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4724
|18,5651
|% 0,74
|
|Frank
|14,7983
|14,8875
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6149
|3,6330
|% 0,51
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,49
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,34
|88,34
|0,83
|