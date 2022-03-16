***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.03.2022 12:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010798
BIST
14:562.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,69
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:5614,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0107
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:5616,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1220
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:56909,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,03
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:54
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.976.699
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.857.989
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.348.521
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,42
|30.833.825
|% 8,00
|
|ORCAY
|23,10
|29.542.999
|% -9,98
|
|PENTA
|313,20
|46.522.587
|% -6,45
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|RAYSG
|12,50
|1.755.032
|% -3,25
|
|THYAO
|27,92
|2.719.430.906
|% 0,94
|
|KRDMD
|14,55
|1.232.400.195
|% 0,83
|
|FROTO
|282,70
|849.294.834
|% 3,48
|
|EREGL
|34,48
|712.971.928
|% 0,76
|
|AKBNK
|7,27
|613.331.187
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|348.869.859
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,84
|485.378.504
|% 0,52
|
|THYAO
|27,92
|2.719.430.906
|% 0,94
|
|ODAS
|1,59
|135.497.230
|% 1,92
|
|AKBNK
|7,27
|613.331.187
|% 1,39
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7045
|14,7072
|% 0,05
|
|Euro
|16,1814
|16,2090
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,1629
|19,2590
|% 0,29
|
|Frank
|15,5533
|15,6470
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8997
|3,9193
|% -0,14
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|6,86
|
|Altın Gr.
|907
|907
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|35,00
|
|Tam
|5.980
|6.132
|31,63
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,30
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,65
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,63
|
Seans Raporu
14:54
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866