***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.08.2022 12:20
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055752
BIST
13:362.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 19,93
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:3617,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:3618,2050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:361.025,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.025,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CMBTN
|264,30
|34.748.434
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.933.912
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|AGHOL
|73,85
|252.065.448
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|159.973.699
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|43.941.872
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,18
|137.463.292
|% -7,91
|
|ATEKS
|44,78
|17.113.439
|% -7,06
|
|THYAO
|64,50
|3.343.951.469
|% 1,42
|
|TUPRS
|300,00
|2.944.663.910
|% 4,35
|
|YKBNK
|5,51
|881.367.089
|% 0,55
|
|GARAN
|18,72
|880.314.705
|% 2,30
|
|KCHOL
|42,12
|865.305.201
|% 3,85
|
|YKBNK
|5,51
|881.367.089
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,75
|373.731.214
|% 4,17
|
|EKGYO
|3,56
|425.834.204
|% 1,14
|
|KARSN
|7,55
|863.176.524
|% 5,45
|
|TSKB
|3,61
|406.839.297
|% 2,85
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9631
|17,9650
|% 0,04
|
|Euro
|18,1946
|18,2069
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,5374
|21,6455
|% -0,24
|
|Frank
|18,8187
|18,9320
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7705
|4,7944
|% 0,03
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,97
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.886
|6.937
|-19,00
|
|Yarım
|3.355
|3.391
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|-1,30
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