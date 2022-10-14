***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.10.2022 12:09
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072079
BIST
12:383.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 62,87
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:3818,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5923
En Düşük
18,5217
12:3818,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0552
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:38987,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,86
|Açılış
|: 987,55
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,95
BIST En Aktif Hisseler12:38
|PENTA
|440,00
|13.777.280
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|320.125.863
|% 9,96
|
|MZHLD
|83,90
|59.655.304
|% 9,74
|
|TGSAS
|19,36
|30.345.432
|% 9,38
|
|MOBTL
|2,86
|134.432.616
|% 8,75
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,40
|659.668.441
|% -5,36
|
|SEKFK
|10,01
|8.481.075
|% -3,93
|
|DNISI
|7,63
|26.588.869
|% -3,54
|
|DURDO
|32,64
|8.833.236
|% -3,37
|
|THYAO
|89,65
|2.379.227.542
|% 1,88
|
|AKBNK
|13,46
|1.443.956.068
|% 3,46
|
|YKBNK
|8,73
|1.410.246.902
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.339.100.260
|% 2,80
|
|SASA
|86,55
|1.197.093.856
|% -0,97
|
|EKGYO
|4,20
|700.119.125
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,73
|1.410.246.902
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.339.100.260
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,46
|1.443.956.068
|% 3,46
|
|ODAS
|8,49
|667.064.890
|% 4,30
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5782
|18,5923
|% 0,28
|
|Euro
|18,0822
|18,0905
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8232
|20,9277
|% -0,70
|
|Frank
|18,4479
|18,5590
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-12,12
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,95
|