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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

21.10.2022 16:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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İç Tüzük Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073296


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PENTA 708,50 156.909.203 % 10,00  
ALKA 139,70 41.750.742 % 10,00  
KTSKR 44,90 113.833.262 % 10,00  
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16:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5885 18,5966 % -0,05  
Euro 18,1909 18,2079 % 0,00  
Sterlin 20,6638 20,7675 % -0,80  
Frank 18,3499 18,4604 % -0,58  
Riyal 4,9324 4,9571 % 0,03  
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16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 9,57  
Altın Gr. 975 975 1,63  
Cumhuriyet 6.594 6.694 -30,00  
Tam 6.614 6.722 13,00  
Yarım 3.223 3.286 6,00  
Çeyrek 1.616 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 0,11  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 -0,04  
B. Petrol 92,86 92,86 0,48  
Seans Raporu 16:34
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