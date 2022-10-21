***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.10.2022 16:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073296
BIST
16:363.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,11
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:3618,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0097
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:3618,2046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:36977,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,53
|Açılış
|: 977,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
978,35
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SMRTG
|75,90
|552.282.732
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|35.355.121
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|156.909.203
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.750.742
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.833.262
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,88
|80.732.890
|% -4,31
|
|HEKTS
|28,88
|893.272.227
|% -3,80
|
|NTGAZ
|29,24
|87.365.810
|% -3,37
|
|ULUFA
|4,40
|21.507.019
|% -3,30
|
|THYAO
|98,10
|4.497.345.210
|% -0,96
|
|EKGYO
|4,65
|2.626.697.848
|% 3,33
|
|SISE
|31,56
|2.565.095.848
|% 0,64
|
|TUPRS
|372,40
|2.257.498.481
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,61
|2.049.091.112
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,65
|2.626.697.848
|% 3,33
|
|TSKB
|2,97
|908.277.299
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,03
|517.386.381
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,61
|2.049.091.112
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,07
|1.512.034.175
|% 2,72
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5885
|18,5966
|% -0,05
|
|Euro
|18,1909
|18,2079
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,6638
|20,7675
|% -0,80
|
|Frank
|18,3499
|18,4604
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,03
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|9,57
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.694
|-30,00
|
|Tam
|6.614
|6.722
|13,00
|
|Yarım
|3.223
|3.286
|6,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,48
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 96 artarak (% 0.19 ) 4, 282
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16:49XU100
Endeks 3, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 55, 408.00 milyon TL de
-
16:48KRVGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 597, 626 adet işlem
-
16:47SUNTK
Yüzde 5.09 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 236 adet işlem
-
16:46ALGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 58.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 059, 682 adet işlem