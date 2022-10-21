***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.10.2022 16:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073297
BIST
16:423.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 22,55
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:4218,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:4218,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:42978,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,62
|Açılış
|: 978,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
980,13
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SMRTG
|75,90
|552.859.496
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.632.507
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.834.474
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|156.909.203
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.750.742
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|81.535.414
|% -4,96
|
|ULUFA
|4,38
|21.942.361
|% -3,74
|
|HEKTS
|28,90
|900.376.607
|% -3,73
|
|IHGZT
|0,83
|46.003.551
|% -3,49
|
|THYAO
|98,05
|4.517.841.766
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,65
|2.635.422.710
|% 3,33
|
|SISE
|31,54
|2.589.073.481
|% 0,57
|
|TUPRS
|372,80
|2.267.385.793
|% 1,25
|
|YKBNK
|9,61
|2.062.186.156
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,65
|2.635.422.710
|% 3,33
|
|TSKB
|2,98
|938.507.414
|% 6,43
|
|SKBNK
|2,02
|531.325.800
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,61
|2.062.186.156
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,07
|1.524.272.648
|% 2,72
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5678
|18,6037
|% -0,02
|
|Euro
|18,1971
|18,2202
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,6632
|20,7668
|% -0,80
|
|Frank
|18,3582
|18,4688
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,05
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|13,06
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-5,00
|
|Tam
|6.639
|6.745
|36,00
|
|Yarım
|3.235
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,02
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|0,97
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56SUNTK
Yüzde 4.99 oranında artışla 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 628, 142 adet işlem
-
16:55KRPLS
Yüzde 6.60 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 919, 088 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 53 artarak (% 0.45 ) 3, 467
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, YAYLA, HURGZ, COSMO, ORGE, ISGYO, ERCB, CONSE, SELVA, ALKA
-
16:54
PAMEL, ELITE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında