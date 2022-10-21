***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.10.2022 16:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073299
BIST
16:363.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,11
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:3618,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0097
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:3618,2046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:36977,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,58
|Açılış
|: 977,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
978,35
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SMRTG
|75,90
|552.092.223
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|156.778.131
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.833.262
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.821.248
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.741.522
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,89
|80.600.720
|% -4,20
|
|HEKTS
|28,96
|885.405.080
|% -3,53
|
|NTGAZ
|29,24
|86.939.410
|% -3,37
|
|ULUFA
|4,40
|21.416.519
|% -3,30
|
|THYAO
|98,15
|4.484.102.476
|% -0,91
|
|EKGYO
|4,64
|2.605.062.756
|% 3,11
|
|SISE
|31,58
|2.546.995.930
|% 0,70
|
|TUPRS
|372,50
|2.246.570.716
|% 1,17
|
|YKBNK
|9,62
|2.018.402.493
|% -0,72
|
|EKGYO
|4,64
|2.605.062.756
|% 3,11
|
|TSKB
|2,98
|894.859.501
|% 6,43
|
|SKBNK
|2,03
|515.496.228
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,62
|2.018.402.493
|% -0,72
|
|VAKBN
|9,04
|1.489.646.569
|% 2,38
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5885
|18,5966
|% -0,05
|
|Euro
|18,1909
|18,2079
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,6503
|20,7539
|% -0,86
|
|Frank
|18,3427
|18,4532
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9331
|4,9578
|% 0,05
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|12,52
|
|Altın Gr.
|975
|976
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-28,00
|
|Tam
|6.618
|6.728
|19,00
|
|Yarım
|3.225
|3.289
|9,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|0,38
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 96 artarak (% 0.19 ) 4, 282
-
16:49XU100
Endeks 3, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 55, 408.00 milyon TL de
-
16:48KRVGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 597, 626 adet işlem
-
16:47SUNTK
Yüzde 5.09 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 236 adet işlem
-
16:46ALGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 58.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 059, 682 adet işlem