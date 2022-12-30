***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
30.12.2022 09:51
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091362
BIST
11:065.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 64,31
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:0618,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:0619,9533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0349
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:061.093,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.093,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TERA
|19,48
|2.106.080
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.914.324
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,61
|119.578.412
|% 9,54
|
|BRKSN
|23,36
|2.376.941
|% 9,47
|
|ULUFA
|10,37
|40.682.492
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,55
|22.697.483
|% -4,22
|
|BRKVY
|37,78
|185.973.793
|% -4,06
|
|THYAO
|144,70
|1.846.289.531
|% 1,69
|
|TUPRS
|528,60
|1.624.776.459
|% 4,36
|
|ASELS
|60,40
|1.546.690.040
|% 2,72
|
|TCELL
|38,98
|1.429.131.963
|% 2,04
|
|TTKOM
|24,26
|1.381.303.243
|% 4,48
|
|EKGYO
|8,70
|836.235.149
|% 0,93
|
|YKBNK
|12,06
|876.139.003
|% 0,50
|
|SKBNK
|3,10
|181.941.589
|% 1,31
|
|KRDMD
|18,40
|1.069.459.447
|% 1,71
|
|ISCTR
|13,09
|762.390.121
|% 1,32
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7169
|18,7217
|% 0,09
|
|Euro
|19,9579
|19,9687
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,5097
|22,6226
|% 0,02
|
|Frank
|20,1633
|20,2848
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,06
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,69
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.368
|7.425
|-8,00
|
|Yarım
|3.568
|3.629
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,48
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:18MNDTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 427 adet işlem
-
11:17MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 980 adet işlem
-
11:17MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 980 adet işlem