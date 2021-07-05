***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.07.2021 22:11
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVG İHRAÇ BELGESİ BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946592
BIST
14:131.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:138,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:1310,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0095
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:13504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,73
|Açılış
|: 504,00
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:13
|GWIND
|3,74
|135.983.545
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.933.405
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.147.944
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.079.955
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,20
|5.996.218
|% -6,08
|
|GARAN
|8,68
|893.848.997
|% 0,46
|
|THYAO
|14,09
|422.196.420
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,40
|327.041.731
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,45
|309.916.801
|% 0,18
|
|EREGL
|18,28
|309.521.772
|% 0,33
|
|GARAN
|8,68
|893.848.997
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,23
|209.473.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|130.922.143
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,32
|87.017.344
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,45
|309.916.801
|% 0,18
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.399
|27,25
|
|Yarım
|1.601
|1.644
|13,18
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,63
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|