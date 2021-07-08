***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2021 15:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BVG ihraç belgesi bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948611
BIST
16:151.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,32
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:158,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1510,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0632
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:15507,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,30
|Açılış
|: 507,07
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:15
|TUREX
|11,57
|11.453.930
|% 9,98
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|DERHL
|4,39
|16.000.838
|% 6,30
|
|SELVA
|6,65
|49.933.465
|% 5,22
|
|ATATP
|28,10
|20.189.079
|% 3,92
|
|FADE
|19,70
|41.787.502
|% -8,63
|
|IDEAS
|59,40
|1.372.803
|% -5,49
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|CASA
|125,00
|65.623
|% -3,99
|
|RALYH
|3,92
|1.487.832
|% -3,69
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|BASGZ
|13,14
|105.420.592
|% 0,77
|
|AGHOL
|23,02
|85.989.885
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,23
|69.430.337
|% -0,81
|
|GWIND
|3,80
|154.099.486
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,02
|21.048.656
|% -0,97
|
|BERA
|11,80
|195.379.136
|% -4,61
|
|BIOEN
|28,50
|276.808.803
|% 6,82
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6853
|% 0,00
|
|Euro
|10,3103
|10,3137
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9248
|11,9846
|% -0,23
|
|Frank
|9,4517
|9,5086
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3105
|2,3221
|% 0,07
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:29AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 773 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 517.00 milyon TL de
-
16:25EMKEL
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 964, 075 adet işlem
-
16:24IDEAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 074 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220