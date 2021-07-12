***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.07.2021 15:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
BVG ihraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950259
BIST
15:361.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
15:368,6340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0241
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6236
15:3610,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0540
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
15:36500,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,97
|Açılış
|: 500,58
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler15:34
|VBTYZ
|13,72
|45.399.590
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.571.999
|% 9,73
|
|BMSCH
|6,45
|97.943.668
|% 8,77
|
|ERBOS
|143,50
|130.049.866
|% 7,25
|
|AVHOL
|5,33
|10.095.757
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.569.370
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,10
|18.288.583
|% -8,83
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,72
|903.996.256
|% 2,23
|
|THYAO
|13,54
|568.396.410
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,27
|432.653.904
|% 0,69
|
|PETKM
|5,43
|357.295.635
|% -0,18
|
|EREGL
|18,31
|352.101.201
|% 1,44
|
|GARAN
|8,72
|903.996.256
|% 2,23
|
|PEKGY
|1,08
|110.987.873
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,29
|217.237.264
|% 0,44
|
|PETKM
|5,43
|357.295.635
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,84
|111.068.401
|% -0,54
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6343
|8,6376
|% -0,24
|
|Euro
|10,2387
|10,2436
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9249
|11,9847
|% -0,62
|
|Frank
|9,4018
|9,4584
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,23
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,34
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.298
|3.382
|-19,39
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-9,38
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-1,02
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
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15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 45 kaybederek (% -0.23 ) 1, 485
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15:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
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15:48XU100
Endeks 1, 373 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 6, 721.00 milyon TL de
-
15:47ARENA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 803, 882 adet işlem
-
15:44NTGAZ
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 297, 196 adet işlem