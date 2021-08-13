***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.08.2021 17:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957997
BIST
17:381.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:388,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:3810,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
17:38487,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,68
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:36
|VKING
|7,60
|4.409.143
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.692.688
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.152.064
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.168.277
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.094.215
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.016.086
|% -9,79
|
|EDATA
|15,58
|12.253.364
|% -7,54
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|MARKA
|5,17
|12.375.656
|% -7,01
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,25
|1.039.873.374
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,35
|950.811.231
|% 2,83
|
|SISE
|8,64
|820.788.105
|% 2,61
|
|TUPRS
|100,20
|623.705.914
|% 1,93
|
|THYAO
|12,40
|486.744.113
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,50
|346.847.455
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,35
|950.811.231
|% 2,83
|
|GARAN
|9,25
|1.039.873.374
|% -0,43
|
|SISE
|8,64
|820.788.105
|% 2,61
|
|TSKB
|1,33
|93.296.389
|% 2,31
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5374
|8,5402
|% -0,01
|
|Euro
|10,0693
|10,0898
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,7991
|11,8583
|% 0,34
|
|Frank
|9,2792
|9,3351
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% 0,05
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|19,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,12
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51IEYHO
Yüzde 6.82 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 468, 179 adet işlem
-
17:49ARENA
Yüzde 7.35 oranında artışla 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 732, 397 adet işlem
-
17:48YUNSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 704 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, BIMAS
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 57 kaybederek (% -0.04 ) 1, 279