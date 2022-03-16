***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.03.2022 12:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010799
BIST
12:342.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 15,10
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:3414,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:3416,1744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0854
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:34909,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,24
|Açılış
|: 909,50
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:32
|PKENT
|436,90
|3.454.568
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.448.598
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|3.956.056
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,53
|27.020.245
|% 8,68
|
|GZNMI
|24,84
|32.392.003
|% 8,28
|
|ORCAY
|23,10
|28.459.517
|% -9,98
|
|PENTA
|318,50
|41.424.713
|% -4,87
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|FENER
|27,10
|46.525.108
|% -2,94
|
|THYAO
|27,84
|2.238.705.790
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,57
|917.639.626
|% 0,97
|
|EREGL
|34,54
|487.632.532
|% 0,94
|
|FROTO
|281,20
|410.300.703
|% 2,93
|
|KOZAL
|136,80
|377.157.337
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,24
|289.971.430
|% 3,23
|
|ODAS
|1,60
|131.022.811
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,84
|313.517.915
|% 0,52
|
|THYAO
|27,84
|2.238.705.790
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,57
|917.639.626
|% 0,97
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7004
|14,7208
|% 0,15
|
|Euro
|16,1506
|16,1765
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,1623
|19,2584
|% 0,29
|
|Frank
|15,5915
|15,6854
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9089
|3,9285
|% 0,10
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,67
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,83
|
|Cumhuriyet
|5.997
|6.087
|26,00
|
|Tam
|5.971
|6.122
|21,66
|
|Yarım
|2.886
|2.961
|10,48
|
|Çeyrek
|1.447
|1.481
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,72
|
Seans Raporu
12:32
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866