***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.03.2022 12:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010801
BIST
17:382.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:3814,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0339
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:3816,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0724
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:38899,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,40
|Açılış
|: 899,67
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler17:38
|PKENT
|436,90
|3.864.817
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.082.068
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.106.099
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.599.200
|% 9,87
|
|AYEN
|10,87
|87.916.929
|% 8,92
|
|ORCAY
|23,10
|30.710.080
|% -9,98
|
|PENTA
|311,00
|53.471.643
|% -7,11
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|PEKGY
|0,97
|17.010.617
|% -4,90
|
|FRIGO
|2,68
|15.151.072
|% -4,29
|
|THYAO
|27,76
|3.732.575.994
|% 0,36
|
|KRDMD
|14,46
|1.834.620.770
|% 0,21
|
|EREGL
|34,28
|1.342.295.579
|% 0,18
|
|FROTO
|282,30
|1.158.287.503
|% 3,33
|
|KOZAL
|136,60
|938.296.737
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,23
|738.083.133
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,81
|790.444.402
|% -0,26
|
|ODAS
|1,58
|225.869.046
|% 1,28
|
|THYAO
|27,76
|3.732.575.994
|% 0,36
|
|KRDMD
|14,46
|1.834.620.770
|% 0,21
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6481
|14,6653
|% -0,23
|
|Euro
|16,1260
|16,1614
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1196
|19,2154
|% 0,07
|
|Frank
|15,4947
|15,5880
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8880
|3,9075
|% -0,44
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-4,25
|
|Altın Gr.
|899
|900
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,20
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|-1,31
|