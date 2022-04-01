***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.04.2022 15:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015035
BIST
16:582.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,05
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:5814,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0246
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:5816,2387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:58912,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 912,54
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ULUSE
|124,60
|4.182.697
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.318.622
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|503.937.267
|% 7,71
|
|KARSN
|5,92
|1.259.100.261
|% 7,64
|
|MIPAZ
|6,10
|25.022.206
|% 6,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,10
|81.916.648
|% -8,19
|
|ITTFH
|1,36
|55.474.559
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.047.383
|% -5,42
|
|PKENT
|213,40
|20.236.813
|% -4,39
|
|GARAN
|12,49
|5.166.687.157
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.783.713.642
|% 1,43
|
|PETKM
|9,39
|2.323.653.612
|% 3,99
|
|KRDMD
|15,55
|1.990.202.946
|% 1,63
|
|TUPRS
|226,50
|1.954.033.440
|% 5,64
|
|GARAN
|12,49
|5.166.687.157
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,33
|1.891.776.756
|% 0,96
|
|PETKM
|9,39
|2.323.653.612
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,13
|993.330.920
|% 1,23
|
|KARSN
|5,92
|1.259.100.261
|% 7,64
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6921
|14,6962
|% 0,17
|
|Euro
|16,2308
|16,2387
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1801
|19,2763
|% -0,22
|
|Frank
|15,7808
|15,8759
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,17
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-6,68
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.165
|-21,09
|
|Yarım
|2.908
|2.982
|-10,20
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,20
|