***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.08.2022 12:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052264
BIST
13:452.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,68
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:4517,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:4518,4076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:451.030,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.030,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:45
|OBASE
|13,97
|4.942.432
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|5.460.436
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.686.348
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.957.327
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.706.783
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|88.904.331
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.532.399
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,74
|19.451.882
|% -8,24
|
|KRPLS
|7,76
|676.298.016
|% -6,05
|
|AKSUE
|32,68
|16.203.072
|% -5,39
|
|THYAO
|55,70
|1.930.260.738
|% 0,72
|
|SISE
|23,64
|892.381.879
|% -0,51
|
|ASELS
|23,64
|754.796.677
|% 1,11
|
|SASA
|49,60
|720.672.160
|% -0,90
|
|ODAS
|4,29
|696.798.172
|% 4,13
|
|SKBNK
|2,18
|473.433.750
|% 8,46
|
|TSKB
|3,16
|581.030.674
|% 1,61
|
|ODAS
|4,29
|696.798.172
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|649.158.465
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,43
|298.474.820
|% 2,97
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9579
|17,9735
|% 0,36
|
|Euro
|18,3897
|18,4076
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,7107
|21,8196
|% -0,04
|
|Frank
|18,7401
|18,8530
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,24
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,25
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.905
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,22
|