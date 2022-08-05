***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.08.2022 15:05
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052314
BIST
14:492.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,15
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:4917,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:4918,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:491.032,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.032,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:47
|OBASE
|13,97
|5.236.040
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.923.505
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|54.079.288
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,21
|573.175.792
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|107.068.554
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.835.823
|% -9,84
|
|KZBGY
|43,00
|23.887.399
|% -7,69
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,79
|711.801.063
|% -5,69
|
|THYAO
|55,80
|2.109.705.283
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,47
|1.105.445.682
|% 7,43
|
|SISE
|23,64
|1.000.020.972
|% -0,51
|
|SASA
|50,05
|964.949.442
|% 0,00
|
|TSKB
|3,24
|955.355.856
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,47
|1.105.445.682
|% 7,43
|
|TSKB
|3,24
|955.355.856
|% 4,18
|
|SKBNK
|2,21
|573.175.792
|% 9,95
|
|ODAS
|4,29
|821.404.323
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|736.937.159
|% 2,75
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9653
|17,9735
|% 0,36
|
|Euro
|18,3827
|18,3970
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7488
|21,8579
|% 0,14
|
|Frank
|18,7236
|18,8364
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.907
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|-0,11
|