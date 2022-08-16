***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.08.2022 10:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055740
BIST
11:142.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 20,38
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
11:1417,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,0230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
11:1418,2446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0093
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,2062
11:141.024,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.024,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,67
BIST En Aktif Hisseler11:14
|CMBTN
|264,30
|33.189.328
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|13.086.682
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|42.217.440
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,04
|105.989.486
|% -8,27
|
|ATEKS
|44,60
|10.670.248
|% -7,43
|
|AGHOL
|76,85
|63.399.561
|% -6,34
|
|GSRAY
|6,24
|152.972.743
|% -6,02
|
|THYAO
|64,60
|2.411.575.976
|% 1,57
|
|TUPRS
|301,10
|2.032.967.171
|% 4,73
|
|PGSUS
|195,00
|499.268.293
|% 6,67
|
|KCHOL
|41,92
|492.075.713
|% 3,35
|
|AKBNK
|10,35
|468.750.533
|% 1,27
|
|ZOREN
|2,75
|242.072.928
|% 4,17
|
|HLGYO
|2,85
|233.255.644
|% 2,15
|
|EKGYO
|3,55
|258.817.428
|% 0,85
|
|ODAS
|4,23
|292.686.197
|% -4,73
|
|YKBNK
|5,53
|372.004.665
|% 0,91
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9608
|17,9650
|% 0,04
|
|Euro
|18,2335
|18,2446
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5787
|21,6870
|% -0,05
|
|Frank
|18,8748
|18,9885
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,01
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,19
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.883
|6.935
|-21,00
|
|Yarım
|3.354
|3.391
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-1,40
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29IEYHO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 432, 524 adet işlem
-
11:28TUPRS
Yüzde 4.63 oranında artışla 300.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 925, 518 adet işlem
-
11:27KIMMR
Yüzde 5.07 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 387 adet işlem
-
11:26TUPRS
Yüzde 4.77 oranında artışla 301.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 839, 134 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 2, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 13, 823.00 milyon TL de