***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.08.2022 12:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055753
BIST
13:362.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 19,81
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
13:3617,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
13:3618,2050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1907
13:361.025,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.025,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler13:35
|CMBTN
|264,30
|34.748.434
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|15.933.912
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.463.141
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|3.118.554
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.083.767
|% 9,55
|
|MANAS
|23,48
|160.161.117
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.081.561
|% -9,94
|
|AGHOL
|74,00
|261.691.959
|% -9,81
|
|ANGEN
|35,22
|139.575.986
|% -7,80
|
|ATEKS
|44,72
|17.169.052
|% -7,18
|
|THYAO
|64,55
|3.346.143.166
|% 1,49
|
|TUPRS
|299,90
|2.947.423.987
|% 4,31
|
|GARAN
|18,74
|883.763.015
|% 2,40
|
|YKBNK
|5,51
|881.398.939
|% 0,55
|
|KARSN
|7,55
|873.743.252
|% 5,45
|
|YKBNK
|5,51
|881.398.939
|% 0,55
|
|ZOREN
|2,76
|374.002.772
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,56
|425.877.583
|% 1,14
|
|KARSN
|7,55
|873.743.252
|% 5,45
|
|TSKB
|3,62
|412.292.014
|% 3,13
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9607
|17,9624
|% 0,02
|
|Euro
|18,1900
|18,2035
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,5264
|21,6343
|% -0,29
|
|Frank
|18,8178
|18,9312
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,79
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.859
|6.963
|-1,00
|
|Tam
|6.897
|6.946
|-10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,82
|