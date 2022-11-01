***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 12:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075844
BIST
14:304.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 93,40
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:3018,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:3018,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:30990,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,68
|Açılış
|: 990,55
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:30
|VAKKO
|33,88
|5.521.729
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|57.786.594
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.287.889
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.942.347
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|93.689.713
|% -8,92
|
|LIDER
|48,48
|125.115.698
|% -8,53
|
|PNSUT
|46,60
|68.454.584
|% -8,45
|
|VERTU
|32,82
|137.647.207
|% -8,32
|
|PETUN
|44,32
|50.844.301
|% -7,86
|
|THYAO
|102,60
|3.889.085.575
|% 1,28
|
|SASA
|128,10
|3.164.194.751
|% 6,57
|
|SISE
|33,56
|2.309.357.415
|% 1,02
|
|ASELS
|33,46
|2.048.122.142
|% 3,85
|
|AKBNK
|15,05
|1.875.842.057
|% 2,94
|
|EKGYO
|4,51
|1.870.093.647
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,49
|1.631.267.703
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,53
|1.382.361.991
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,05
|1.875.842.057
|% 2,94
|
|DOHOL
|6,10
|749.669.145
|% 2,35
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6262
|% 0,11
|
|Euro
|18,4973
|18,5036
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4237
|21,5312
|% 0,77
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,10
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|21,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|12,92
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.645
|6.700
|49,00
|
|Yarım
|3.238
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|1,07
|