***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 12:33
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075845
BIST
12:194.090
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 110,77
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:1918,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:1918,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0932
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:19985,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,80
|Açılış
|: 985,67
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:19
|AKCNS
|48,40
|54.607.391
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.029.384
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|50.402.398
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|264.139.506
|% 9,98
|
|VKING
|16,33
|11.354.047
|% 9,89
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,24
|105.520.271
|% -9,80
|
|VERTU
|32,78
|113.226.539
|% -8,44
|
|YKSLN
|10,88
|76.320.268
|% -8,42
|
|DNISI
|8,17
|35.379.757
|% -8,10
|
|THYAO
|104,10
|2.950.530.884
|% 2,76
|
|SASA
|130,50
|1.798.380.653
|% 8,57
|
|SISE
|33,98
|1.626.634.290
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,17
|1.491.278.063
|% 3,76
|
|TCELL
|26,90
|1.350.594.471
|% 4,91
|
|EKGYO
|4,50
|1.215.907.923
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,55
|1.196.582.000
|% 3,69
|
|ISCTR
|9,60
|1.080.363.399
|% 3,00
|
|AKBNK
|15,17
|1.491.278.063
|% 3,76
|
|DOHOL
|6,12
|571.598.327
|% 2,68
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6104
|18,6318
|% 0,14
|
|Euro
|18,4876
|18,4968
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,3794
|21,4867
|% 0,56
|
|Frank
|18,6416
|18,7539
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,12
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,66
|
|Altın Gr.
|985
|986
|8,81
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.690
|19,00
|
|Tam
|6.624
|6.680
|29,00
|
|Yarım
|3.227
|3.263
|14,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,33
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|0,85
|