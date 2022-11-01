***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 12:31
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075843
BIST
14:564.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 92,24
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:5618,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:5618,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1172
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:56989,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 12,85
|Açılış
|: 989,72
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
991,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:54
|VAKKO
|33,88
|5.563.503
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|57.816.069
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.385.211
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.252.822
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,82
|96.053.925
|% -8,92
|
|PNSUT
|46,80
|71.106.874
|% -8,06
|
|VERTU
|32,96
|141.002.817
|% -7,93
|
|KRTEK
|25,26
|81.921.573
|% -7,68
|
|DYOBY
|20,78
|188.771.423
|% -7,40
|
|THYAO
|102,60
|3.987.142.184
|% 1,28
|
|SASA
|128,70
|3.294.403.857
|% 7,07
|
|SISE
|33,58
|2.378.329.908
|% 1,08
|
|ASELS
|33,60
|2.328.722.854
|% 4,28
|
|EKGYO
|4,52
|1.984.135.420
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|1.984.135.420
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,45
|1.697.440.637
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,49
|1.425.162.416
|% 1,82
|
|DOHOL
|6,13
|781.790.137
|% 2,85
|
|AKBNK
|15,01
|1.923.832.789
|% 2,67
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6242
|% 0,10
|
|Euro
|18,5056
|18,5164
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4255
|21,5329
|% 0,78
|
|Frank
|18,6637
|18,7762
|% 0,94
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,88
|
|Altın Gr.
|990
|990
|13,18
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|53,00
|
|Tam
|6.650
|6.705
|54,00
|
|Yarım
|3.240
|3.276
|27,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,48
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|1,33
|