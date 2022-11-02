***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.11.2022 12:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076154
BIST
13:164.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 35,81
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
13:1618,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
13:1618,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
13:16990,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,57
|Açılış
|: 990,79
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler13:16
|NTGAZ
|35,88
|179.877.314
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.076.248
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|140.311.014
|% 9,92
|
|ERCB
|84,95
|61.851.221
|% 9,61
|
|OYAKC
|18,78
|458.626.812
|% 9,50
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,10
|188.962.958
|% -7,46
|
|HEDEF
|13,73
|65.808.555
|% -7,04
|
|LIDER
|44,98
|35.582.446
|% -6,80
|
|YAPRK
|48,90
|21.781.829
|% -6,68
|
|ASELS
|34,72
|3.118.275.000
|% 4,14
|
|THYAO
|101,30
|3.022.686.737
|% -1,07
|
|SASA
|126,60
|2.191.422.607
|% -3,73
|
|TUPRS
|395,60
|1.319.739.803
|% 1,44
|
|PETKM
|13,91
|1.236.055.208
|% 2,20
|
|EKGYO
|4,59
|1.040.755.409
|% 1,77
|
|ODAS
|8,37
|1.172.931.814
|% 6,76
|
|TSKB
|3,07
|402.223.611
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,02
|264.020.175
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,03
|118.785.580
|% 4,04
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6203
|% 0,18
|
|Euro
|18,4301
|18,4420
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,3424
|21,4494
|% 0,26
|
|Frank
|18,6010
|18,7130
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,11
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,39
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,83
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|32,00
|
|Tam
|6.660
|6.710
|15,00
|
|Yarım
|3.245
|3.280
|7,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,55
|94,55
|-0,10
|