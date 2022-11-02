***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.11.2022 12:24
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076163
BIST
12:444.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,09
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:4418,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:4418,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0985
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:44990,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,27
|Açılış
|: 990,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:44
|NTGAZ
|35,88
|178.049.766
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.857.569
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.448.383
|% 9,92
|
|ALARK
|73,50
|824.139.684
|% 9,70
|
|MNDTR
|24,96
|174.943.894
|% 9,28
|
|MARTI
|5,57
|21.407.953
|% -9,87
|
|ERBOS
|159,50
|178.598.444
|% -7,80
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,66
|63.635.816
|% -7,52
|
|LIDER
|45,10
|33.633.713
|% -6,55
|
|THYAO
|101,10
|2.829.902.417
|% -1,27
|
|ASELS
|34,48
|2.776.248.619
|% 3,42
|
|SASA
|127,00
|2.109.751.386
|% -3,42
|
|TUPRS
|396,40
|1.204.448.439
|% 1,64
|
|PETKM
|13,99
|1.132.338.428
|% 2,79
|
|EKGYO
|4,59
|862.163.984
|% 1,77
|
|ODAS
|8,23
|1.025.528.618
|% 4,97
|
|SKBNK
|2,01
|250.506.054
|% 0,50
|
|TSKB
|3,07
|373.684.254
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,01
|99.828.255
|% 2,02
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6217
|% 0,19
|
|Euro
|18,4474
|18,4577
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,3395
|21,4465
|% 0,25
|
|Frank
|18,5980
|18,7100
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,97
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|29,00
|
|Tam
|6.649
|6.704
|9,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,06
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,44
|