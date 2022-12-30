***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2022 09:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091361
BIST
11:065.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 63,50
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:0618,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:0619,9614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:061.093,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.093,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TERA
|19,48
|2.119.775
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|8.914.324
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,65
|120.532.119
|% 9,82
|
|RYSAS
|23,68
|17.238.691
|% 9,63
|
|ULUFA
|10,39
|41.117.244
|% -9,81
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|MANAS
|55,50
|22.850.610
|% -4,31
|
|YGYO
|1,91
|5.950.050
|% -4,02
|
|THYAO
|144,70
|1.866.985.042
|% 1,69
|
|TUPRS
|527,70
|1.648.531.524
|% 4,19
|
|ASELS
|60,30
|1.599.187.000
|% 2,55
|
|TCELL
|38,92
|1.441.686.611
|% 1,88
|
|ENKAI
|33,16
|1.423.016.819
|% -2,87
|
|EKGYO
|8,72
|870.619.749
|% 1,16
|
|YKBNK
|12,07
|889.527.718
|% 0,58
|
|ISCTR
|13,10
|787.292.828
|% 1,39
|
|KRDMD
|18,41
|1.083.128.971
|% 1,77
|
|SKBNK
|3,09
|182.578.033
|% 0,98
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7158
|18,7249
|% 0,10
|
|Euro
|19,9529
|19,9607
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5095
|22,6224
|% 0,02
|
|Frank
|20,1806
|20,3022
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,06
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.369
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.569
|3.629
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.790
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,48
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20XU100
Endeks 5, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 154.00 milyon TL de
-
11:20MARKA
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 665 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 739 adet işlem
-
11:18MNDTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 427 adet işlem