***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.07.2021 16:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951505
BIST
17:131.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,33
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
17:138,5405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
17:1310,1285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
17:13498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,29
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler17:13
|KGYO
|7,15
|33.361.635
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.701.385
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.252.145
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.944.810
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,80
|38.267.713
|% -6,81
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|ISBIR
|5.201,00
|532.992
|% -3,67
|
|SASA
|30,48
|1.351.593.729
|% -2,18
|
|THYAO
|13,11
|470.446.162
|% 0,23
|
|GARAN
|8,38
|450.195.909
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,32
|344.152.934
|% 0,69
|
|ARCLK
|33,46
|308.403.176
|% 2,32
|
|PEKGY
|1,06
|109.018.959
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,30
|168.864.130
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,07
|63.904.573
|% 2,88
|
|GARAN
|8,38
|450.195.909
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|107.898.184
|% 5,88
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5344
|8,5405
|% -0,28
|
|Euro
|10,1044
|10,1285
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7242
|11,7830
|% -0,76
|
|Frank
|9,2422
|9,2979
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2678
|2,2792
|% -0,44
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-9,80
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-5,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|-3,30
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-1,60
|
|Çeyrek
|800
|818
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,24
|
Seans Raporu
17:13
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17:28KRTEK
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