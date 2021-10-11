***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.10.2021 14:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969432
BIST
14:351.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.414
En Düşük
1.402
14:358,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:3510,3781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:35505,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,08
|Açılış
|: 505,76
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.928.129
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.289.064
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.898.452
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.631.316
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|TUPRS
|125,70
|481.766.992
|% 2,20
|
|EREGL
|17,55
|412.556.422
|% 2,81
|
|THYAO
|14,28
|345.378.850
|% 1,35
|
|KRDMD
|6,70
|544.310.488
|% 4,20
|
|EKGYO
|1,79
|126.179.364
|% 0,56
|
|ODAS
|1,50
|96.444.504
|% 2,74
|
|GARAN
|9,37
|559.632.369
|% 0,75
|
|PETKM
|6,21
|341.471.434
|% 1,14
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9591
|8,9635
|% -0,05
|
|Euro
|10,3725
|10,3784
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1789
|12,2400
|% 0,04
|
|Frank
|9,6370
|9,6950
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3826
|2,3945
|% -0,07
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,92
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|2,05
|