***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.12.2021 15:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987447
BIST
15:591.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
15:5913,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,2881
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4792
En Düşük
13,0111
15:5915,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3435
|Açılış
|: 15,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2793
En Düşük
14,6962
15:59784,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,34
|Açılış
|: 784,94
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
786,08
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler15:57
|PRKAB
|62,90
|95.601.240
|% 9,97
|
|MARKA
|4,21
|5.678.141
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.302.669
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.391.529
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|46.391.529
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|53.067.134
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|ASUZU
|33,40
|131.376.257
|% -5,60
|
|IHAAS
|9,31
|43.485.385
|% -5,19
|
|VANGD
|4,54
|18.275.165
|% -5,02
|
|GARAN
|11,30
|1.081.949.857
|% -1,40
|
|EREGL
|28,16
|1.070.521.074
|% -0,71
|
|THYAO
|20,38
|934.617.872
|% 1,19
|
|SISE
|13,57
|739.306.572
|% 0,74
|
|SASA
|53,55
|561.060.676
|% -1,65
|
|GARAN
|11,30
|1.081.949.857
|% -1,40
|
|TSKB
|1,45
|116.657.806
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,40
|275.739.185
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,18
|167.682.953
|% -0,46
|
|SISE
|13,57
|739.306.572
|% 0,74
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4217
|13,4598
|% 2,11
|
|Euro
|15,2133
|15,2511
|% 2,17
|
|Sterlin
|18,0009
|18,0912
|% 1,68
|
|Frank
|14,6417
|14,7299
|% 2,16
|
|Riyal
|3,5566
|3,5744
|% 1,80
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,65
|
|Altın Gr.
|785
|786
|17,00
|
|Cumhuriyet
|5.207
|5.285
|128,00
|
|Tam
|5.182
|5.318
|132,51
|
|Yarım
|2.505
|2.572
|64,10
|
|Çeyrek
|1.256
|1.286
|32,05
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,21
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|-1,18
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, VESTL, THYAO
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 14 kaybederek (% -0.07 ) 1, 655
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZKGY, AVTUR, PRKAB, MARKA, KRSTL, OZKGY
-
16:12
COSMO, DMSAS, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
SEYKM, MMCAS, ASUZU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında