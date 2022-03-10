***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 13:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname OnaylıTadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009003
BIST
13:332.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,61
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.037
13:3314,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1521
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8006
En Düşük
14,6097
13:3316,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1741
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4507
En Düşük
16,1888
13:33946,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,77
|Açılış
|: 946,40
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
947,60
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler13:32
|UZERB
|42,90
|321.829
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|759.311
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.641.045
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.120.877
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.105.993
|% 9,89
|
|NTHOL
|8,96
|47.806.732
|% -7,53
|
|SKTAS
|3,11
|12.915.938
|% -5,47
|
|ISGYO
|7,76
|232.149.080
|% -5,13
|
|EDIP
|3,30
|3.439.835
|% -3,79
|
|HEKTS
|14,27
|182.228.674
|% -3,25
|
|KRDMD
|14,97
|2.877.246.351
|% 4,47
|
|THYAO
|26,22
|2.267.031.627
|% 0,31
|
|SASA
|55,65
|1.564.161.663
|% -0,27
|
|EREGL
|34,36
|1.127.792.678
|% 1,48
|
|TUPRS
|202,20
|1.014.424.401
|% 3,16
|
|KRDMD
|14,97
|2.877.246.351
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,17
|315.581.627
|% -0,46
|
|ODAS
|1,46
|161.684.601
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,72
|346.111.400
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,13
|287.008.049
|% -0,63
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7796
|14,7842
|% 0,93
|
|Euro
|16,3594
|16,4097
|% 0,96
|
|Sterlin
|19,3247
|19,4216
|% 0,43
|
|Frank
|15,8352
|15,9306
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% 0,72
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|0,70
|
|Altın Gr.
|942
|942
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.245
|6.336
|41,00
|
|Tam
|6.217
|6.375
|63,82
|
|Yarım
|3.005
|3.084
|30,87
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|15,43
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,59
|