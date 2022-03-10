***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 16:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009072
BIST
16:512.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,91
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:5114,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2390
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:5116,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3017
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:51956,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 17,42
|Açılış
|: 956,05
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:49
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.265.977
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.351.174
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,08
|74.129.671
|% -6,30
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|OZKGY
|7,40
|51.398.346
|% -5,97
|
|SKTAS
|3,12
|22.345.023
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|THYAO
|25,86
|3.136.650.931
|% -1,07
|
|SASA
|54,25
|2.152.834.470
|% -2,78
|
|TUPRS
|203,70
|1.871.538.304
|% 3,93
|
|EREGL
|34,30
|1.608.916.508
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,04
|4.186.618.405
|% 4,95
|
|DOHOL
|3,12
|635.896.598
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,13
|429.202.002
|% -2,29
|
|ODAS
|1,47
|256.018.949
|% -1,34
|
|YKBNK
|3,71
|506.719.335
|% -0,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8719
|14,8803
|% 1,58
|
|Euro
|16,5027
|16,5457
|% 1,79
|
|Sterlin
|19,5676
|19,6657
|% 1,70
|
|Frank
|16,0009
|16,0973
|% 1,65
|
|Riyal
|3,9603
|3,9802
|% 1,80
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,76
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,36
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,34
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,89
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04PKENT
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 325.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 637 adet işlem
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17:03HEKTS
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472, 507 adet işlem
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17:02BAGFS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 062 adet işlem
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.25 ) 1, 842
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17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, EUYO, ARDYZ, FORMT, UZERB, GRSEL, OTTO