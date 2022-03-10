***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 16:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009073
BIST
16:452.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,00
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:4514,8845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2360
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:4516,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3013
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:45962,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 23,46
|Açılış
|: 962,09
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:43
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.116.910
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.347.585
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,09
|73.903.855
|% -6,19
|
|OZKGY
|7,43
|50.958.167
|% -5,59
|
|OZKGY
|7,43
|50.958.167
|% -5,59
|
|SKTAS
|3,12
|22.227.980
|% -5,17
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|15,01
|4.158.314.071
|% 4,75
|
|THYAO
|25,88
|3.123.003.090
|% -0,99
|
|SASA
|54,05
|2.135.450.270
|% -3,14
|
|TUPRS
|203,50
|1.856.063.836
|% 3,83
|
|EREGL
|34,26
|1.597.408.569
|% 1,18
|
|KRDMD
|15,01
|4.158.314.071
|% 4,75
|
|DOHOL
|3,12
|635.696.544
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,13
|428.459.411
|% -2,29
|
|ODAS
|1,48
|255.217.388
|% -0,67
|
|YKBNK
|3,71
|506.241.507
|% -0,80
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8610
|14,8655
|% 1,48
|
|Euro
|16,4867
|16,5160
|% 1,61
|
|Sterlin
|19,5728
|19,6710
|% 1,72
|
|Frank
|16,0136
|16,1101
|% 1,73
|
|Riyal
|3,9596
|3,9794
|% 1,78
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,76
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,36
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|0,34
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,89
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:58OZKGY
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 745, 384 adet işlem
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16:58OZKGY
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 745, 384 adet işlem
-
16:57AKSUE
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 319 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 31 kaybederek (% -0.14 ) 2, 287
-
16:56XU100
Endeks 2, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 30, 616.00 milyon TL de