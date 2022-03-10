***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 16:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009074
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|GRSEL
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|EREGL
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|DOHOL
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|EKGYO
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|431.557.618
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|ODAS
|1,48
|257.588.703
|% -0,67
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|YKBNK
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|516.693.721
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|16:50
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|Altın Ons
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|2.007
|15,41
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|Altın Gr.
|960
|961
|22,04
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|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
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|Tam
|6.325
|6.487
|176,41
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|Yarım
|3.057
|3.138
|85,33
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|Çeyrek
|1.533
|1.569
|42,66
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|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,23
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|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,30
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