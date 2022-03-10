***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.03.2022 16:36
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Onaylı Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009079
BIST
16:222.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,31
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:2214,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2593
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:2216,6300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,3759
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:22960,42
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 21,79
|Açılış
|: 960,42
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
961,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:20
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|114.835.299
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.326.409
|% 9,92
|
|SKTAS
|3,07
|20.982.141
|% -6,69
|
|NTHOL
|9,11
|72.502.189
|% -5,99
|
|OZKGY
|7,40
|47.994.889
|% -5,97
|
|OZKGY
|7,40
|47.994.889
|% -5,97
|
|SASA
|53,25
|2.004.552.553
|% -4,57
|
|KRDMD
|14,89
|3.980.634.613
|% 3,91
|
|THYAO
|25,76
|2.987.493.341
|% -1,45
|
|SASA
|53,25
|2.004.552.553
|% -4,57
|
|TUPRS
|201,40
|1.730.452.362
|% 2,76
|
|EREGL
|34,10
|1.504.022.090
|% 0,71
|
|KRDMD
|14,89
|3.980.634.613
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,11
|619.063.755
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,13
|411.448.282
|% -2,29
|
|ODAS
|1,46
|237.395.802
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,70
|481.894.969
|% -1,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9007
|14,9093
|% 1,78
|
|Euro
|16,5993
|16,6426
|% 2,39
|
|Sterlin
|19,5570
|19,6550
|% 1,64
|
|Frank
|16,0050
|16,1014
|% 1,68
|
|Riyal
|3,9591
|3,9790
|% 1,77
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|11,83
|
|Altın Gr.
|961
|961
|22,17
|
|Cumhuriyet
|6.355
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,37
|0,25
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,56
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 289, 575 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 289, 575 adet işlem
-
16:33SKTAS
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 682, 976 adet işlem
-
16:32NTHOL
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 868, 159 adet işlem
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, KOZAL