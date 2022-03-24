***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2022 14:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012607
BIST
15:262.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,35
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:2614,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:2616,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0391
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:26931,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,95
|Açılış
|: 931,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ULUSE
|70,45
|13.889.100
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.768.458
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.625.512
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.476.367
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.413.318
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.491.199
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.270.856
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|67.794.832
|% -8,07
|
|KAPLM
|62,80
|16.395.759
|% -7,65
|
|KRDMD
|15,92
|2.620.133.711
|% 3,85
|
|THYAO
|28,08
|1.532.929.100
|% -0,07
|
|EREGL
|33,84
|1.349.883.289
|% 1,01
|
|GARAN
|12,05
|1.105.258.336
|% -0,99
|
|SISE
|14,25
|845.856.258
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,28
|392.908.635
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,92
|2.620.133.711
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,95
|589.702.054
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,24
|479.627.832
|% -2,11
|
|GARAN
|12,05
|1.105.258.336
|% -0,99
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8524
|14,8567
|% 0,19
|
|Euro
|16,3581
|16,3888
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5485
|19,6466
|% 0,04
|
|Frank
|15,8953
|15,9911
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,11
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|1,95
|
|Altın Gr.
|933
|933
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|63,00
|
|Tam
|6.152
|6.306
|59,59
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|28,83
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|14,41
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|0,08
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,24
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 331 adet işlem
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15:38SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 834, 433 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 47 kaybederek (% -0.02 ) 1, 968
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, NIBAS, ULUSE, ENSRI, SEYKM
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15:37
ULUSE, GZNMI, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında