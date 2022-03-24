***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2022 14:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012613
BIST
15:252.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,82
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:2514,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0334
|Açılış
|: 14,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:2516,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0449
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:25931,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,95
|Açılış
|: 931,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ULUSE
|70,45
|13.889.100
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.749.474
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.624.025
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.244.594
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|30.289.089
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.487.480
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.265.147
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,75
|67.642.959
|% -8,31
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KAPLM
|62,75
|16.378.627
|% -7,72
|
|KRDMD
|15,93
|2.615.561.429
|% 3,91
|
|THYAO
|28,10
|1.532.547.070
|% 0,00
|
|EREGL
|33,80
|1.342.551.658
|% 0,90
|
|GARAN
|12,06
|1.102.856.914
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|844.356.894
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|392.653.036
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,93
|2.615.561.429
|% 3,91
|
|YKBNK
|3,95
|589.518.474
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|479.568.749
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.102.856.914
|% -0,90
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8550
|14,8622
|% 0,23
|
|Euro
|16,3538
|16,3899
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5529
|19,6509
|% 0,06
|
|Frank
|15,8989
|15,9947
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,13
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,34
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.165
|6.319
|72,92
|
|Yarım
|2.980
|3.057
|35,28
|
|Çeyrek
|1.495
|1.528
|17,64
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,10
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,12
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40SELGD
Yüzde 9.16 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 893, 752 adet işlem
-
15:39ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 331 adet işlem
-
15:38SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 834, 433 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 47 kaybederek (% -0.02 ) 1, 968
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, NIBAS, ULUSE, ENSRI, SEYKM