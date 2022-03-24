***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2022 14:54
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012615
BIST
14:532.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,45
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:5314,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0375
|Açılış
|: 14,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
14:5316,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0676
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4126
En Düşük
16,2775
14:53934,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,30
|Açılış
|: 933,83
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
934,58
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ULUSE
|70,45
|13.790.258
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.357.349
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.471.089
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.200.559
|% 9,95
|
|SELGD
|4,32
|2.975.843
|% 9,92
|
|PKENT
|232,40
|8.308.068
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.026.779
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,77
|64.179.269
|% -7,82
|
|KAPLM
|62,85
|15.352.164
|% -7,57
|
|KRDMD
|15,93
|2.511.539.248
|% 3,91
|
|THYAO
|28,10
|1.487.416.054
|% 0,00
|
|EREGL
|33,88
|1.288.197.068
|% 1,13
|
|GARAN
|12,06
|1.066.364.513
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|796.764.435
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|369.490.376
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,93
|2.511.539.248
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,26
|471.275.168
|% -1,51
|
|YKBNK
|3,94
|565.381.446
|% -1,99
|
|GARAN
|12,06
|1.066.364.513
|% -0,90
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8615
|14,8663
|% 0,25
|
|Euro
|16,3777
|16,4126
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,5601
|19,6582
|% 0,10
|
|Frank
|15,8979
|15,9936
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9499
|3,9697
|% 0,13
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|11,83
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.137
|6.290
|43,55
|
|Yarım
|2.966
|3.042
|21,07
|
|Çeyrek
|1.488
|1.521
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,36
|
Seans Raporu
14:53
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15:08KAREL
Yüzde 9.04 oranında artışla 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 800, 283 adet işlem
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 93 artarak (% 0.05 ) 1, 970
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