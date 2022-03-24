***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2022 15:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012623
BIST
15:082.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:0814,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:0816,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:08934,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,40
|Açılış
|: 934,87
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ULUSE
|70,45
|13.889.029
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.567.086
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.552.531
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.222.609
|% 9,95
|
|SELGD
|4,30
|3.502.956
|% 9,41
|
|PKENT
|232,40
|8.419.387
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.236.636
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,78
|65.590.513
|% -7,58
|
|KAPLM
|62,90
|16.011.739
|% -7,50
|
|KRDMD
|15,92
|2.591.078.451
|% 3,85
|
|THYAO
|28,06
|1.505.890.083
|% -0,14
|
|EREGL
|33,82
|1.317.404.545
|% 0,96
|
|GARAN
|12,06
|1.085.570.349
|% -0,90
|
|SISE
|14,24
|826.140.591
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|389.597.057
|% -2,56
|
|KRDMD
|15,92
|2.591.078.451
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,95
|574.424.766
|% -1,74
|
|DOHOL
|3,25
|473.791.215
|% -1,81
|
|GARAN
|12,06
|1.085.570.349
|% -0,90
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8546
|14,8582
|% 0,20
|
|Euro
|16,3624
|16,3963
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,5770
|19,6752
|% 0,18
|
|Frank
|15,9093
|16,0052
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9505
|3,9703
|% 0,14
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|12,64
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,07
|
|Cumhuriyet
|6.191
|6.285
|70,00
|
|Tam
|6.161
|6.315
|69,04
|
|Yarım
|2.978
|3.055
|33,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.527
|16,70
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,08
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,12
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23KUTPO
Yüzde 6.23 oranında artışla 49.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 257, 060 adet işlem
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 22 artarak (% 0.01 ) 1, 969
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, NIBAS, ULUSE, ENSRI
-
15:22
KENT, YYAPI, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:22
PKENT, YONGA, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında