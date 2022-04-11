***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.04.2022 10:40
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Onaylı İzahname Tadil Metni Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019048
BIST
12:092.423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 29,14
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.425
En Düşük
2.401
12:0914,7417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:0916,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0505
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:09927,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,42
|Açılış
|: 927,86
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,07
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SANKO
|11,39
|11.548.318
|% 9,94
|
|MIPAZ
|6,75
|28.110.178
|% 9,93
|
|IHAAS
|15,16
|16.641.278
|% 9,93
|
|KONKA
|18,04
|152.696.449
|% 9,80
|
|ISFIN
|4,60
|325.746.131
|% 9,52
|
|MARTI
|1,87
|82.805.764
|% -7,88
|
|ULUSE
|150,60
|35.346.181
|% -4,26
|
|CEOEM
|11,43
|14.988.711
|% -3,95
|
|MERIT
|32,84
|8.109.844
|% -3,13
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,61
|2.047.943.340
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,87
|1.134.779.321
|% 4,28
|
|THYAO
|35,34
|1.127.294.743
|% 0,06
|
|SISE
|17,13
|1.051.688.742
|% 1,36
|
|ASELS
|27,96
|982.183.024
|% 0,22
|
|TSKB
|1,67
|413.156.971
|% 5,03
|
|YKBNK
|4,87
|1.134.779.321
|% 4,28
|
|DOHOL
|3,92
|828.956.528
|% 9,50
|
|EKGYO
|2,68
|578.623.995
|% 2,29
|
|ODAS
|2,21
|396.850.461
|% -1,34
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7363
|14,7417
|% -0,01
|
|Euro
|16,0880
|16,0964
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,1492
|19,2452
|% -0,06
|
|Frank
|15,7099
|15,8046
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9198
|3,9395
|% 0,01
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,32
|
|Altın Gr.
|927
|928
|4,19
|
|Cumhuriyet
|6.143
|6.236
|29,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|31,07
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|15,03
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|7,51
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,13
|