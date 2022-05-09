***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.05.2022 11:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027698
BIST
13:052.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,10
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
13:0514,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0513
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9965
En Düşük
14,9241
13:0515,8133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0391
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8210
En Düşük
15,7132
13:05898,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -6,98
|Açılış
|: 898,24
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ETILR
|10,12
|8.964.414
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|15.052.788
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.671.658
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.668.872
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.371.530
|% 9,92
|
|DEVA
|36,70
|91.427.868
|% -7,42
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|DAGHL
|19,99
|1.651.454
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,21
|15.965.492
|% -4,46
|
|ALGYO
|35,94
|44.640.788
|% -4,36
|
|THYAO
|42,64
|2.062.574.645
|% 0,61
|
|KRDMD
|16,11
|1.842.977.036
|% 4,07
|
|SISE
|19,54
|1.477.483.707
|% 0,77
|
|EREGL
|33,32
|1.054.737.935
|% 1,15
|
|SASA
|33,88
|888.403.769
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,68
|476.988.297
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,11
|1.842.977.036
|% 4,07
|
|YKBNK
|4,78
|474.517.784
|% -1,24
|
|SISE
|19,54
|1.477.483.707
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,15
|149.939.839
|% 1,90
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9922
|14,9963
|% 0,34
|
|Euro
|15,8033
|15,8133
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,4158
|18,5082
|% 0,19
|
|Frank
|15,0660
|15,1567
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9850
|4,0050
|% 0,35
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-20,03
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|6.058
|6.150
|-54,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-53,98
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,12
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,05
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|